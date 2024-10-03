Burdur’da ehliyet sınavına üzerinde kopya düzeni ile girmek isterken polis ekiplerinin üst araması sırasında yakalanan 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Burdur’da 18 Eylül tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ehliyet sınavına katılan R.K. isimli şahsın sınava giriş esnasında yapılan üst aramasında kıyafetinin içine taktığı korseye gizlenmiş vaziyette bir kamera düzeneği olduğunu fark eden polis ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada 1 adet gizli kamera, 1 adet kulaklık, 2 adet sim kart ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun suçundan tahkikat başlatıldı.