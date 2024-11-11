Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yeni istihdam alanları açmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeye katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Kadın Otobüs Şoförlüğü Ehliyet Eğitimi Projesini, 28 kadın ile Aralık ayında hayata geçiriliyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Kadın Otobüs Şoförlüğü Ehliyet Eğitimi Projesi geliştirildi. Proje ile hem kadın otobüs şoförleri yetiştirilerek kadınlara yeni istihdam alanları açma hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunma hedefleniyor. Proje kapsamında Diyarbakır’da ikamet eden 24-35 yaş arası 258 kadın başvuruda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından 28 kadın, Otobüs Şoförlüğü Ehliyet Eğitimi Projesinde yer almaya hak kazandı.

Proje Aralık’ta başlayacak

Aralık ayında başlatılacak proje ile 28 kadın otobüs şoförü adayına sürücü kursları işbirliğiyle teorik, teknik, pratik ve saha eğitimleri verilecek. Kadınların ehliyet alma süreçlerinin sona ermesinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 aylık toplam 6 saat ek bir pratik-saha eğitimi de sunulacak. Proje kapsamında gerçekleşecek kurs eğitimleri ve sürücü belgesi giderleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.