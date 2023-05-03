Mudurnu Ortaokulu’nda bulunan e-sınav merkezinin açılışı yapıldı.

Bolu’ya 52 kilometre uzaklıkta bulunan Mudurnu ilçesine ehliyet alacak adaylar için elektronik sınav merkezi açıldı. E-sınav merkezi açılmadan önce adaylar Bolu’nun merkezine gelerek, sınava giriyordu. Dumlupınar İlkokulu’nun yanında bulunan merkezin açılışı, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı ve İlçe Kaymakamı Fatih Çevik’in katılımıyla gerçekleştirildi. Mudurnu’da ehliyet almak isteyen adaylar artık sınavlara gitmek için uzun yolculuklar yapmak zorunda kalmayacak.