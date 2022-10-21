EHF Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini alarak moral bulan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Esbjerg ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

EHF Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini alarak moral bulan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Esbjerg ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

EHF Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini Lokomotif Zagreb karşısında alan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 23 Ekim Pazar günü Esbjerg ile karşılaşacak. İki yıldır Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden Kastamonu Belediyespor, Lokomotif Zagreb galibiyeti ile moral buldu. Kastamonu Belediyespor, Kastamonu Merkez Kapalı Spor Salonu’nda 23 Ekim Pazar günü, Esbjerg ile karşılaşacağı maça da galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Claus Mogensen: “Bunu başaracağımıza inanıyorum”

Antrenman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyesi Antrenörü Claus Mogensen, ligde Anadolu Üniversitesi deplasmanında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Lig maçı bir anlamda Esbjerg maçı öncesinde bizim için bir hazırlık maçı gibiydi. Esbjerg bu sene şampiyonlar liginin önemli takımlarından bir tanesi. Bu anlamda zor bir müsabaka olacağını biliyoruz. Esbjerg fiziksel olarak da iyi bir takım. Biz de onları hızlı bir oyunla yenmeye çalışacağız. Hedefimiz guruplardan çıkmak. Bundan önceki iki karşılaşmada da galibiyete çok yaklaşmıştık. Bundan sonra da önümüzde 9 müsabaka var. 9 müsabaka içerisinde yine aynı şekilde kıl payı kaybettiğimiz maçları yenebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de iyi bir hazırlık gerekiyor. Bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Mouna Chebbah: “Bu fırsatı kaçırdığımız için çok üzgünüz"

Norveç deplasmanında ilk puanı alma fırsatı kaçırdıklarını ifade eden takım oyuncularından Mouna Chebbah ise, “Bu fırsatı kaçırdığımız için çok üzgünüz. Ama iyi bir hafta geçirdik. Güzel bir antrenman süresinden sonra arkadaşlarımızla birlikte 2 puanı kazandık. Taraftarlarımız da galibiyet almamızda bize güzel destek oldular. Bu anlamda arkadaşlarıma minnettarım. Bu galibiyetin de bir parçası olduğum için büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

“İyi bir takım karşısında galibiyet almak hepimizi mutlu edecek”

Esbjerg maçına galibiyet parolası ile çıkacaklarını ifade eden Chebbah, “Hentbolda pazar günü dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi ile oynayacağız. Esbjerg güçlü bir takım görülebilir bizim de iyi bir takım birlikteliğimiz var. İyi bir oyunla, iyi bir savunma ile galip geleceğiz. İyi bir takım karşısında iyi bir galibiyet almak hepimizi mutlu edecektir” şeklinde konuştu.