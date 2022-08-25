Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafik akışını aksatmadan otomatik olarak birkaç saniyede tespit edebiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafik akışını aksatmadan otomatik olarak birkaç saniyede tespit edebiliyor.

Egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafik akışını aksatmadan akan trafikte otomatik olarak tespit edilebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen EGEDES Projesi, tüm aşamalarını tamamlayarak 81 ilde hayata geçti.

Denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı EGEDES projesi hakkında açıklamalarda bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, projenin Bakan Kurum’un online ve uzaktan izleme denetim sistemlerinin kurulmasıyla ilgili talimatı üzerine hayata geçtiğini belirtti.

“Egzoz emisyonu olmayan araçlar tespit edilerek idari işlem yapılıyor”

Sistemin yerli ve milli olarak geliştirildiğini kaydeden Erul, “Yüzde yüz yerli ve milli olan yazılımla uzaktan plaka okuma sistemine entegre edilen bir yazılımla araçlarımızın egzoz muayenesi yaptırıp yaptırmadığını kontrol etmekteyiz. Egzoz emisyon olup olmadığı sistemimize düşüyor. Bu denetimler sonucunda da egzoz emisyonu olmayan araçlar tespit edilerek idari işlem yapılıyor. Sistem 2020’de geliştirdi ve bugüne kadar sistem ayarlamaları yapıldı. Gayet güzel çalıştığı görüldü ve uygulamamız başlatılmış oldu” diye konuştu.

“Bir milyona yakın aracın egzoz muayenesinin olmadığını görüyoruz”

Vatandaşlara egzoz emisyonlarını zamanında yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Erul, açıklamada bulunduğu noktada iki saat boyunca 3 bin 680 aracın denetlendiğini, bunlardan 231’inin egzoz emisyonunun bulunmadığının tespit edildiğini ifade ederek, “3 bin 680 aracımız denetlenmiş. Bunlardan 231 tanesinin egzoz emisyonunun olmadığı yani yaklaşık yüzde 6’ya tekabül eden bir oran var. Ülkemizde 20 milyon araç olduğunu düşünürsek yüzde 6, zaten bizim tespitlerimiz de bu civarda. Bir milyona yakın aracın egzoz muayenesinin olmadığını görüyoruz. Bunu manuel olarak yapmış olsaydık, çağımızın teknolojik imkanlarını kullanmasaydık bu sayıya 10 günde ulaşamazdık ve bir milyon aracın tespitiyse çok ciddi zaman alacaktı. Bunun önüne geçmiş olduk. Zamanında ve hızlı bir denetim yapmış oluyoruz. Bu sistemle denetim daha etkin hale geldi” dedi.