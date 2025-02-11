Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından, 10 Şubat Dünya Epilepsi Günü dolayısıyla hastalar ve hasta yakınlarına bilgi vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın ve epilepsi hemşiresi Yağmur Tuna tarafından etkinlikte bilgilendirici açıklamalar yapıldı. Doç. Dr. Demet İlhan Algın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün epilepsi ve diğer nörolojik bozukluklara ilişkin 10 yıllık Sektörler Arası Küresel Eylem planı, epilepsiye yönelik halk sağlığı yaklaşımını güçlendirmek için özel bir stratejik amaç ve dünya çapında epilepsili insanlar için 10 yıllık bir yol haritasıdır. Bu yol haritasına göre 2031 yılına kadar ülkeler epilepsi için hizmet kapsamını 2021’deki mevcut kapsama göre yüzde 50 artırmış olacaktır. Bu küresel hedeflere ulaşılması, epilepsili kişilerin bakıma daha iyi erişebilmelerinin yanı sıra, insan hakları doğrultusunda toplumların tüm sektörlerinde artan sosyal haklardan yararlanmaları anlamına gelmektedir. Ülkemizde her yıl Türk Epilepsi ile Savaş Derneği (TESD) tarafından yapılan epilepsi farkındalık kampanyalarına epilepsi ile uğraşan hekimler, psikologlar ve yardımcı sağlık personeli destek vermektedir.

"Epilepsi konusunda eğitilmiş kişi sayısı ne kadar artarsa bu hastalara karşı ön yargılarımız azalacak"

Doç. Dr. Demet İlhan Algın, ESOGÜ Klinik Nörofizyolji Bilim Dalı olarak ‘epilepsi yolculuğum’ sloganından yola çıkarak, epilepsi hastaları ve yakınlarından epilepsi yolculuklarında karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçlarını iletmelerini istediklerini dile getirdi. Açıklamasının devamında Algın, "Epilepsi konusunda eğitilmiş kişi sayısı ne kadar artarsa bu hastalara karşı ön yargılarımız azalacak ve acil müdahale sırasında yapılan yanlışlara rastlanmayacaktır. Dünyanın bilinen en eski tıbbi rahatsızlıklarından biri olan epilepsi, en yaygın dördüncü nörolojik bozukluktur ve bu durum beyindeki elektriksel aktivitenin kısa süreliğine durmasına neden olarak tekrarlayan nöbetlere yol açmaktadır. Dünyada epilepsi prevalansı yaklaşık yüzde 1 olarak öngörülmektedir. ESOGÜ Klinik Nörofizyoloji Bilim dalı olarak ‘Epilepsi konuşalım, epilepsiye karşı bilgilendirelim, epilepsi bireylerin hayatlarını olumlu yönde değiştirelim’ diyor ve toplumdaki kırılamayan ön yargılara karşı epilepsi hastalarımızın epilepsi yolculuklarında onlara destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.