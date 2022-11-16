Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, 8-15 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara aralık ayından itibaren ücretsiz tekvando, judo, karate, güreş ve badminton eğitimi verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, 8-15 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara aralık ayından itibaren ücretsiz tekvando, judo, karate, güreş ve badminton eğitimi verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayattan kopmamaları ve spor faaliyetlerine katılarak sosyalleşebilmeleri için yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Daha önce işitme engelliler için ücretsiz yüzme eğitimleri düzenleyen EGO Spor Kulübü yeni bir eğitim programı hazırladı.

Milli sporcular yetişecek

’EGO Spor’dan Özel Çocuklara Özel Destek’ adıyla duyurulan programla, Ankara’dan yeni milli sporcular çıkması hedefleniyor. 8-15 yaş aralığındaki Başkentli işitme engelli çocuklar için verilecek tekvando, judo, karate, güreş ve badminton kursları ücretsiz olacak. En az yüzde 55 işitme engelli raporu olan çocukların yararlanabileceği ve aralık ayında başlayacak eğitimler uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek.