Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uyuşturucu madde kullanımının zararına yönelik kamu spotu yarışması düzenlenecek. Son katılım tarihinin 1 Mayıs olduğu yarışmada birincilik elde eden yarışmacı 20 bin lira kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca uyuşturucu madde kullanımının zararına yönelik kamu spotu yarışması düzenlenecek. Son katılım tarihinin 1 Mayıs olduğu yarışmada birincilik elde eden yarışmacı 20 bin lira kazanacak.

Uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik düzenlenecek yarışmada birinciye 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Son katılım tarihinin 1 Mayıs olduğu yarışmaya ait detaylı bilgiye ise ‘narkoyarisma.com’ internet sitesinden öğrenilebilecek.