Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan silahlı saldırının faillerinden M.Ö.’nün yakalanarak gözaltına alındığını, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

EGM, sosyal medya hesabından İstanbul Esenyurt’ta yaşanan silahlı saldırının faillerinden M.Ö.’nün yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. EGM sosyal medya paylaşımında, “İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki bir iş yerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen ve ateşli silah kullanılan olayda, maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Taraflar arasındaki husumet nedeniyle gerçekleştiği değerlendirilen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için sürdürülen çalışmalarda şüphelilerden M.Ö. (hakkında 3 adet suç kaydı var) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaya karışan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.