EGM’ye bağlı Siberay, AFAD gibi resmi kuruluşları taklit ederek bağış talep edebilecek dolandırıcılara karşı uyardı. Siberay, vatandaşların dolandırıcılık amaçlı siteleri ihbarlarını “usom.gov.tr/ihbar” bağlantısından, zararlı görülen uzantıları ise “usom.gov.tr/adres” bağlantıları üzerinden iletebileceklerini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), AFAD gibi resmi kuruluşları taklit eden internet sitelerine karşı uyardı.

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