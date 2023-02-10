Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da Polis Memuru Hacı Murat ve Raziye Kılınç çifti 107 saatin sonunda enkaz altından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da Polis Memuru Hacı Murat ve Raziye Kılınç çifti 107 saatin sonunda enkaz altından sağ çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "107 saat sonra. Mesai arkadaşlarımız Polis Memuru çift Hacı Murat ve Raziye Kılınç enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Birlikte güçlüyüz” denildi.