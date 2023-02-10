Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrasında EGM ekipleri depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın Çataktepe köyüne havadan çadır ve erzak sevkiyatı gerçekleştirerek, ulaşılması zor olan köylere bile yardımlarını aralıksız sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri depremden etkilenen köylere çadır ve erzak sevkiyatlarını helikopterlerle gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da çadır kenti ve depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da çadır kenti ve depremzedeleri ziyaret etti

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