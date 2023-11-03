DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde eğlence mekanına gelen müşterileri dışarıya çıkartıp, darp ederek yağmaladıkları iddia edilen 11 şüpheli, çok sayıda silahla birlikte yakalandı.

Olay, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Kınıklı Mahallesi’ndeki umuma açık bir alkollü eğlence yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlenmeye gelen müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında yaşanan tartışma bir süre sonra dışarıya taştı. Eğlence mekanı çalışanları tarafından dışarı çıkartılarak darp edildiklerini ve daha sonra da yağmaladıklarını iddia eden mağdurlar, polise giderek şikayetçi oldu. Olayının aydınlatılmasına yönelik olarak geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda suça karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalandı. Olayla ilgili olarak darp ve yağma olayının yaşandığı işyerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 4 adet tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Yağma suçundan adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.