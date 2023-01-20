Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan bir eğlence yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence yeri de tartıştığı garson G.T.’ye (20) tabancayla ateş açan C.Ç.(45) bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan G.T. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da eğlence yerinde garsonu silahla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

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