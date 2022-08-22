Konya’da eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada 1 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtıkları kırmızı araçtan yola çıkarak araştırmalarını derinleştiren polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da eğlence merkezinin önünde çıkan tartışmada 1 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtıkları kırmızı araçtan yola çıkarak araştırmalarını derinleştiren polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Ağustos 2022 Cuma günü saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence merkezi önünde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 33 yaşındaki Habib Karakaya tabanca ile vurulması sonucu hayatını kaybetti. Şüpheliler, olay yerinden plakası belirlenemeyen bir araçla kaçtı.

"Şüpheli şahısları kaçtıkları otomobil yakalattı"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli 3 şahsın olay yerine kırmızı renkli bir araçla geldikleri ve Habib Karakaya’yı tabanca ile vurduktan sonra olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Kırmızı araçtan yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırmalarını derinleştirirken, şahısların Meram ilçesinde olay yerinden kaçtıkları araçla gezdikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç yakalandı. Araçta bulunan 3 şüpheli, suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Gökhan Ö.’nün (25) çeşitli suçlardan 8 adet, Süleyman Ö.’nün (39) çeşitli suçlardan 7 adet, Şerife R.’nin (28) de çeşitli suçlardan 7 adet suç kayıtları olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Gökhan Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şahıs serbest bırakıldı.