Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri emniyet ekiplerince denetlenirken, sigara kullanımından dolayı 22 bin TL ceza kesildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde umuma açık eğlence ve dinlenme yerleri emniyet ekiplerince denetlenirken, sigara kullanımından dolayı 22 bin TL ceza kesildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çaycuma’da eğlence ve dinlenme yerleri denetlendi. Denetlemeye il merkezinden 9 ekip ve 24 personelde eşlik etti. Yapılan denetimlerde 11 iş yeri kontrol edilirken toplam 120 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetleme çerçevesinde yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs ise yakalanırken, ayrıca 3 alkollü mekanda 5 bayan şahsın izinsiz konsamatris olarak çalıştırıldığı, sigara içilmez levhasının bulunmadığı ve yasaklı alanlarda sigara içirildiği tespit edildi. Denetimlerde bazı işyerlerine toplam 22 bin 338 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin habersiz denetimlerine diğer ilçelerde de devam edileceğini belirtti.