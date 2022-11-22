İzmir’in Kiraz ilçesinde, bir eğlence mekanında uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde, bir eğlence mekanında uyuşturucu madde ticareti yapan ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir eğlence mekanında ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İşlettikleri eğlence mekanında ruhsatsız silah bulunduran ve uyuşturucu madde ticareti yapan H.P., İ.I., ve B.T. isimli üç şahıs ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait birahane ve depolarda yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 52 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 5 adet sentetik madde ve kokain maddesi ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan H.P., İ.I., ve B.T. isimli üç şahsın haklarına yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.