Sakarya’da 2 yıl önce iki eğlence mekanının sahipleri ve çalışanları arasında çıkan, 1 kişinin öldürülmesi 6 kişinin yaralanmasıyla neticelenen çatışma ile ilgili açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tahliye edilen ve adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişinin tutuklanması yönünde karar verdi. Böylelikle tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Adapazarı’nda 17 Aralık 2022’de saat 01.10 sıralarında iki alkollü eğlence mekanının sahipleri ve çalışanları arasında silahlı çatışma çıkmış, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. yaralanırken, Ahmet Toykar (21) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İki grup arasındaki çatışma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olaya ilişkin 7 tabanca ve 2 tüfeğin de ele geçirildiği soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 20 şüpheliden 2’si tutuklanmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakılmıştı. Hastanede gözaltında olan mekan sahiplerinden N.C. ise yaklaşık 1,5 aylık tedavisi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, tutuklanan İ.K. daha sonradan tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrasında alınan karar çerçevesinde ise her iki mekan da mühürlenmişti.

İlk duruşmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince başladı. Duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, olay sonrası tutuklanan ve daha sonradan tahliye edilen İ.K. ile adli kontrolle serbest bırakılan B.Ç’nin "cinayete iştirak etme" suçundan tutuklanmasını hükmederek, duruşmayı erteledi.

Böylelikle olaya ilişkin N.C., U.K., İ.K. ve B.Ç. olmak üzere tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

Öte yandan, iddianamede sanıklar hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "suçluyu kayırma", "suç delillerini gizleme", "cinayete iştirak etme" gibi birçok suçtan ceza isteniyor.