Eskişehir’de bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi bacağından yaralandı.

Eskişehir’de bir eğlence mekanının önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi bacağından yaralandı.

Olay, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., Recep A. ile kardeşi Şükrü A.’yı bacaklarından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan ağabey ile kardeşinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlatılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.G.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.