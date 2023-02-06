Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eğlence mekanı alevlere teslim oldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde eğlence mekanı alevlere teslim oldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi’nde bulunan eğlence mekanında meydana geldi. Alevler eğlence mekanını kapladı, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, cadde araç geçişine kapatıldı. Sokağa çıkan vatandaşlar ise olan biteni cep telefonlarıyla kayda alarak izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında eğlence mekanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.