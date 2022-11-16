Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülecek eğitsel ve sosyal projelerin hazırlığı çerçevesinde öğretmenevinde toplantı yapıldı.

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülecek eğitsel ve sosyal projelerin hazırlığı çerçevesinde öğretmenevinde toplantı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in başkanlığında ilgili birim yetkililerinin katıldığı toplantıda Bayburt’ta geçmiş dönemlerde yürütülen ve ilerleyen süreçte planlanan projeler hakkında karşılıklı görüşler ve öneriler gündeme geldi.

Toplantıda konuşma yapan Rahmi Güney, “Maddi ve manevi yönden ilimize katkı sunabilmek, insan kaynağı ve altyapıyı güçlendirmek adına yapacağımız çalışmalar için buradayız. Bütün kurumlarımızın önemini ve değerini biliyoruz. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin toplumda ayrı bir konuma sahip olduğunu belirtmeliyim. Ülkemiz, daha güçlü bir geleceğe sahip olacaksa ve Gazi Mustafa Kemal’in tabiriyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşacaksa bu iş ancak eğitimle ve diğer kurumlarımızın da eğitime desteğiyle olacaktır. Birlik beraberlik içinde ve çok çalışarak güçlü bir gelecek inşa etmeliyiz, iz bırakmalıyız, değer katmalıyız.” dedi.