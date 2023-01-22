Fitness eğitmeni Kemal Doğan, spor ve diyet programının dengeli bir şekilde yönetilmesi haline kilo alınabileceğini belirterek, “Eğer 3 ana öğün tüketiyorsanız buna 3 ara öğün daha eklemelisiniz” dedi.

Fitness eğitmeni Kemal Doğan, spor ve diyet programının dengeli bir şekilde yönetilmesi haline kilo alınabileceğini belirterek, “Eğer 3 ana öğün tüketiyorsanız buna 3 ara öğün daha eklemelisiniz” dedi.

Eskişehir’de fitness eğitmenliği yapan şampiyon sporcu Kemal Doğan, egzersiz ve diyet ikilisiyle sağlıklı bir biçimde kilo alınabileceğini anlattı. Kilo almak isteyen bireylerin hedeflerine ulaşabilmeleri için öncelikle bir diyetisyenle hazırladıkları beslenme programına uymaları gerektiğinin altını çizen Doğan, sonrasındaysa buna ek olarak bir spor eğitmeninin gözetiminde fiziksel aktivite süreci başlatmalarını belirtti. Tartıya çıkıldığında sonucun yağ kütlesi yerine kas kütlesi olmasını dile getiren tecrübeli antrenör, “Kas kütlesinin artırılabilmesi için kilo alırken hem beslenmeye dikkat edilmeli hem de egzersizler aksatılmamalıdır” dedi.

“Diyet ve egzersiz süreci iyi yönetilmeli”

“Spor yaparak kilo almak istiyorsanız yeterli ve dengeli beslenmelisiniz” diyen antrenör Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı bir şekilde vücudunuza hacim katmayı tercih ettiyseniz, alınan kilonun vücuda dengeli dağılması için tün besin gruplarından yeterli miktarda tüketmeye özen göstermelisiniz. Eğer 3 ana öğün yiyorsanız buna 3 ara öğün daha katmalısınız. Tabi ki tüm bu süreçte egzersiz programları göz ardı edilmemelidir. Spor eğitmenin programı, sporcunun durumuna ve hedeflenen kiloya göre tekrar düzenlenebilir. Egzersiz ve diyetlerle bir arada süren bu süreçte iyi kolesterol olarak bilinen HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) kolesterolünün kandaki seviyesi yükseleceğinden kan lipidlerinin dengesi de daha iyi bir şekilde sağlanacak ve birey rahatlıkla kilo alabilecektir.”

“Yapay gıdalardan uzak durulmalıdır”

Antrenör Doğan, bilinçli besin tercihlerinden bahsederek, “Yapay olan gıdalardan uzak durulmalıdır. Yüksek protein tüketiminin olduğu bu dönemde kolestrol seviyesi kontrolü için sabahları yağsız yoğurtla birlikte yulaf ezmesi yenilebilir. Bunun yanı sıra antioksidan özelliği bulunan A,C ve E vitaminlerinin alınabilmesi için de taze meyve ve sebze çeşitleri başta olmak üzere fındık, badem ve ceviz gibi yağlı tohumların tüketimi ihmal edilmemelidir” dedi.

“Sıvı ihtiyacı en az 2,5 litre su ile giderilmelidir”

Egzersiz öncesinde ve sonrasında aşırı kahve tüketiminin idrar söktürücü bir etki göstermesi sebebiyle birçok insanın sıvı ihtiyacını tam anlamıyla karşılayamadığını ifade eden Doğan, “Günlük en az 2,5 litre sıvı ihtiyacı kahve, çay ve meyve suyu gibi içecekler yerine sadece su ile giderilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.