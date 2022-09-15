Köpek eğitmeni Arda Güner, son zamanlarda gündemden düşmeyen sokak köpeği saldırılarından korunma yollarını anlatarak, “Sokak hayvanlarında genelde bir atraksiyon oluyor, insanlar kendilerini ava sokuyor. Korktukları için istemeden kendilerini av durumuna getiriyorlar. Köpeklerde bundan dolayı bir kovalama, ısırma güdüsü oluyor” dedi.

Köpek eğitmeni Arda Güner, son zamanlarda gündemden düşmeyen sokak köpeği saldırılarından korunma yollarını anlatarak, “Sokak hayvanlarında genelde bir atraksiyon oluyor, insanlar kendilerini ava sokuyor. Korktukları için istemeden kendilerini av durumuna getiriyorlar. Köpeklerde bundan dolayı bir kovalama, ısırma güdüsü oluyor” dedi.

Son dönemlerde daha da yaygınlaşan sokak köpeği saldırılarına karşı nasıl önlemlerin alınması ve sokak köpeklerine nasıl yaklaşılması gerektiğine dair bilgiler veren köpek eğitmeni Arda Güner, insanların belli başlı yanlışları olduğunu ve kendi kendilerini av durumuna getirdiklerini ifade etti. Güner, “İnsanların belli başlı davranış yanlışları var. Sokak hayvanlarında genelde bir atraksiyon oluyor, insanlar kendilerini ava sokuyor. Korktukları için istemeden kendilerini av durumuna getiriyorlar. Köpeklerde bundan dolayı bir kovalama, ısırma güdüsü oluyor. Lakin sıkıntılı veya zamanında travma yaşayan köpekler var ve bu köpeklerde ısırmaya karşı yapacağımız pek bir şey yok. Bir köpekten kaçtığımızda kendimizi ava sokarız, köpek daha da yükselir. Bunun dışında bir köpeği sevmek için direkt üstüne yürümeyelim. Çünkü her zaman iyi bir lider kendini koklatır ve bekler, köpeğin gelip kendisini koklamasını beklesin. O zaman daha da azalacaktır” diye konuştu.