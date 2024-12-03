Edirne’de engellilere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve daha fazla anlayış geliştirmek amacıyla düzenlenen organizasyona, eğitimli köpekler çocuklarla kurdukları sıcak bağlar etkinliğe renk kattı.

Edirne’de 3 Aralık “Dünya Engelliler Günü ”dolayısıyla Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Engellilere karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve daha fazla anlayış geliştirmek amacıyla düzenlenen organizasyona, köpek eğitmeni Murat Cengiz Koca ile yardımcıları ve dört eğitimli köpeği katıldı.

Duygusal bağ kurmalarına yardımcı oldu

Etkinlikte, merkez yöneticileri, çalışanları, özel ihtiyaç sahibi çocuklar ve gençler ile aileleri bir araya geldi. Eğitimli köpekler, katılımcılarla kurdukları sıcak bağlarla organizasyona renk kattı. Köpeklerin sevecen yaklaşımlarıyla özel bireylerin iletişim becerilerinin gelişmesine, duygusal bağ kurmalarına ve sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olabilecekleri belirtildi.

Bu özel buluşmanın, bireylerin odaklanma ve kendine güven duygularını artırarak, sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Engellilere yönelik bu tür etkinliklerin, toplumda pozitif bir değişim ve engelli bireylerin yaşamlarına değer katması hedefleniyor.