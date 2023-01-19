Tosya Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Türk sanat müziği korosu konseri vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşattı.

Tosya Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ‘Türk sanat müziği korosu konseri vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerçevesinde Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk sanat müziği korosu kursu açıldı. Müzik öğretmenleri Ali Cenap Günbulut ve Rıfat Uğur Altıntaş tarafından verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından kursiyerler tarafından konser düzenlendi.

Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Kaymakam Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Tosya Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Nesrin Avcı yaptı. Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Avcı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi çerevesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesi Türk sanat müziği korosu kursu açtıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Türk Sanat Müziği Korosu tarafından seslendirilen birbirinden değerli koro ve solo şarkılar, dinleyenleri mest etti. Koro salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin ardından koro üyelerine plaket ve kursiyerlere de kurs bitirme belgeleri verildi.