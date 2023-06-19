Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde eğitimlerini tamamlayarak sertifika alan genç çiftçilerin, 1 milyon 200 bin lira tutarında hibe sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP), 2023 yılı bütçesi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan “Kurulum Hibesi-Genç Girişimciler" hibe sözleşmeleri imzalandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Müdür Yardımcısı Mücahit Temur ve Özcan Gazioğlu, KDAKP Bölge Koordinatörü Dr. Murat Demirbük, KDAKP İl Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Cihat Sipahi, KDAKP İPYB personelleri Ziraat Yüksek Mühendisi Şükrü Kaynaş ve Ziraat Mühendisi Halit Özgür İhtiyar, UNDP İ&D Asistanı Serkan Mert ile hibe desteğine hak kazanan genç çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise, “Proje çerçevesinde geçtiğimiz yıl eğitime katılarak sertifika alan 4 genç çiftçimiz detaylı iş ve finansman planlarını hazırlayarak İl Müdürlüğümüze başvurularını yapmışlar ve yapılan değerlendirme neticesinde başlangıç hibesi almaya hak kazanan gençlerimiz yüzde 70 oranında hibe desteğinden faydalanabileceklerdir. Genç Girişimci Başlangıç Paketinde gençlerin yüzde 30 oranındaki katkılarını, iş planlarına bağlı olarak, ayni veya nakdi şekilde yapma ihtimallerinin bulunduğunu belirterek proje çerçevesinde gençlere 1 milyon 188 bin TL hibe desteği vereceğiz. Projenin KDV hariç toplam tutarının ise 1 milyon 940 bin 291 TL’dir” diye konuştu.

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından KDAKP, İPYB personelleri Ziraat Yüksek Mühendisi Şükrü Kaynaş ve Ziraat Mühendisi Halit Özgür İhtiyar tarafından genç girişimcilere, hibe sözleşmesi sonrası yapılacak iş ve işlemler, yatırımcıların dikkat etmesi gereken hususlar, satın alma süreci ve hibe ödeme talep dosyası hazırlama konularında bilgilendirme yaptı.