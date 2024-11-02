Kastamonu’nun Tosya ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 32 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki Hamzababa ve Hafız Recep Efendi Kur’an kurslarında eğitim alan 32 genç eğitimlerini tamamladı. 32 genç için hicazet töreni gerçekleştirildi. Törene genç Tosya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen törene, genç hafızların yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve ilçe protokolünün de katılım sağladı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan, "Genç hafızlarımız, rabbimizin kutsal kelamını ezberleyerek önemli bir görevi yerine getirdiler. Hocalarımız ise onların yetişmesinde gece gündüz emek verdiler. Hafızlık sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hamzababa Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Akbıyık, kurslara sağlanan desteklerin hafızlık yolundaki öğrenciler için büyük anlam taşıdığını belirterek bağışçılara teşekkür etti.

Törenin ardından hafızlar ve törene katılan vatandaşlar, Tosya Ulu Camii’nden başlayarak Meraş-i Abdurrahman Paşa Camisi’ne kadar ilahiler eşliğinde yürüyüş yaptı.

Törende icazet alan genç hafızların aileleri ise duygusal anlar yaşadı.