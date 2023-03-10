Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Can Dostum’ ve ‘Can Yoldaşım’ projelerinde, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan iki köpek daha sahiplendirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine, alan koruma eğitimlerini tamamlayan 2 adet Alman çoban köpeği, Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bölüm Komutanlığına teslim edildi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığı ‘Can Dostum’ ve ‘Can Yoldaşım’ projeleri ile çok sayıda köpeğin yeni yuvasına kavuşmasını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan 2 adet Alman çoban köpeği de, Manisa İl Jandarma Komutanlığının talebiyle Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bölüm Komutanlığına sahiplendirildi. Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bölüm Komutanlığını ziyaret ederek, köpekleri teslim etti. Doğru, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde arama-kurtarma köpeği, yangın tespit köpeği, Trüf mantarı köpeği ve terapi köpeğinin yanı sıra alan koruma köpeği de yetiştirdiklerini belirterek, insanlık yararına köpek eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.