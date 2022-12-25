Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan AFAD gönüllüleri, düzenlenen törenle sertifika ve kimlik kartlarını aldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan AFAD gönüllüleri, düzenlenen törenle sertifika ve kimlik kartlarını aldı.

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD)Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerle, afetlerde gönüllü olarak görev alacak AFAD gönüllüleri yetişiyor. İnsani yardım ve psikososyal destek eğitimi, yangın, farkındalık, ilkyardım gibi alanlarda eğitim alan vatandaşlar, düzenlenen törende sertifika kimlik kartlarını teslim aldı.

Eğitimlerle ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Uğur Minder, “Bugün burada AFAD gönüllüleri ile birlikte bir organizasyon, kahvaltı ve sertifika töreni düzenledik. Dediğimiz gibi 15 yaşını doldurmuş kişiler AFAD gönüllüsü olabilecek, onlara 18 yaşını doldurduğunda ilk yardım eğitimi, sosyal destek programı ve benzeri eğitimler verdikten sonra sahada, bize sel, çığ ve benzeri olay yerlerinde yardımcı oluyorlar. Bu şekilde her yönden faydalanıyoruz. Ne kadar çok AFAD gönüllüsü varsa bize o kadar çok yardımcı oluyorlar. Çünkü Bozkurt’ta yaşanan selde, yangınlarda falan onların faydaları çok oldu. En azından çok sıcak yerde olmasalar dahi arka tarafta su getirerek, temizlik yaparak bizlere çok büyük yardımlarda bulunuyorlar. Çok geniş bir alan olduğu için gönüllüler bizim elimiz ayağımız oldu. Bunun için çok eski gönüllüler var. Onlar zaten çalışırken sahada birbirinden ayrıldılar. Çok fazla eğitimi olan kişiler vardı. Onlar bize arama kurtarmada yardımcı oldular. Diğer yeni gönüllülerimiz sahanın dışında yine bizlere yaralı taşımada yardımcı oldular” diye konuştu.

AFAD gönüllüsü oldukları için gururlu olduklarını ifade eden Kastamonu AFAD gönüllüleri lideri Leyla Yakar, “2019 yılında AFAD gönüllüsü oldum. AFAD gönüllülüğü afetlerden çalışanlara da destek olmak amacıyla, çeşitli eğitimler alarak AFAD gönüllüsü oldum. Neden AFAD gönüllüsü oldum? Çünkü insana dokunmayı seviyorum. Sistem üzerinden başvuru yaparak, sistemde tanımlanan eğitimleri tamamladıktan sonra saha eğitimlerini de tamamladıktan sonra saha eğitimlerini de tamamlayıp AFAD gönüllüsü oldum. Bozkurt’taki sel afetinde gönüllü olarak çalıştım. Erzincan’a gidecek olan yardım kolilerinin düzenlenmesinde gönüllü olarak çalıştık. AFAD gönüllülüğü güzel bir faaliyet. Sorumluluk bilincine sahip olan her vatandaşın AFAD gönüllüsü olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herhangi bir afet olduğunda, afet sırasında ve sonrasında yapacak çok fazla iş var. Personelin yanında bize de ihtiyaç duyduğunu gördüm. İyi ki AFAD gönüllüsü olmuşum. Sorumluluk bilincine sahip herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programın ardından AFAD gönüllüleri, ata binerek stres attı.