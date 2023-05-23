SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından akademisyenlerin talepleri doğrultusunda eğitimler verilmeye başlandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER), akademisyenlerden gelen talepler doğrultusunda eğitimler düzenlemeye başladı. Bu çerçevede ilk eğitimin konusu ‘MAXQDA ile Kod, Kategori Oluşturma ve İçerik Analizi’ oldu. Doç. Dr. Mustafa Abdül Metin Dinçer tarafından verilen eğitimde özel bir program olan MAXQDA’in yayın süreçlerinde daha aktif bir şekilde kullanılabilmesi için de tavsiyelerde bulunuldu. KARMER’den yapılan açıklamada eğitimlerin akademisyenlerin taleplerini ölçen bir anket neticesinde belirlendiği ve düzenli aralıklarla farklı başlıklarda eğitimler verileceği kaydedildi.