Kocaeli itfaiyesine trafik kazalarına müdahale eğitimlerinde kullanılması amacıyla 3 adet gövde araç temin edildi.

Kocaeli itfaiyesine trafik kazalarına müdahale eğitimlerinde kullanılması amacıyla 3 adet gövde araç temin edildi.

Kocaeli’de kurulu bulunan bir otomobil firması, Kocaeli itfaiyesine eğitim amaçlı kullanılması için gövde araç temininde bulundu. Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törenle 3 gövde araç teslim edildi. Programın sonunda itfaiye eğitim merkezi eğitmenlerine ve vardiya amirlerine elektrikli araçlara acil durum müdahale eğitimi verildi. Eğitimde acil durumlarda elektrikli araçlara doğru müdahale teknikleri konusunda Kocaeli İtfaiyesinin müdahale kabiliyetinin artmasına önemli katkı sağlandı.

Programda konuşan itfaiye dairesi başkanı Ömer İslamoğlu, "Firmanın daha önce de itfaiye teşkilatımıza destekleri olmuştu. Bugün de eğitim birimimize 3 araç gövdesi vererek, trafik kazalarına müdahalede kendi ekiplerimizi geliştirme konusunda bize destek veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece araç temini değil, Türkiye’de yeni gelişen elektrikli araçlar için de bize eğitim desteği verecekler. Alınacak eğitimle teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. Ardından Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm illerdeki itfaiye teşkilatlarımıza aktaracağız” dedi.