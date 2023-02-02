Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dâhil edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" Projesi çerçevesinde Eskişehir’de 10 günlük süreç içerisinde 580 öğrenci eğitimle yeniden buluştu.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dâhil edilmesi amacıyla düzenlenen "Eğitimle Yeniden Buluşma" Projesi çerçevesinde Eskişehir’de 10 günlük süreç içerisinde 580 öğrenci eğitimle yeniden buluştu.

Çeşitli nedenlerle eğitim öğretimden uzak kalmış çocukların ve gençlerin devamsızlık nedenleri tespit edilerek okula yeniden devam etmelerinin sağlanması, mevcut öğrencilerin devamsızlık oranlarını kontrol altına alarak, öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması, zararlı alışkanlıklardan korunması, olumlu davranışlar kazandırılmasına katkı sağlayan “Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi Eskişehir’de tüm hızıyla devam ediyor.

Eskişehir İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan komisyonlar yüz yüze görüşme, telefon veya sosyal medya araçları ile öğrencilere ulaşıyor, örgün eğitime devam etmeme nedenlerini araştırıyor. Öğrencilerin evleri ziyaret edilerek imkânlar dâhilinde sorunlar çözülüyor ve öğrencilerin örgün eğitim, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) Programları ve Açıköğretim Liselerine kayıtları yapılıyor.

"Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle eğitim sistemine devam etmeyen öğrencilerin takip edilerek eğitime dâhil edilmesi Bakanlığımızın çok önemli projelerinden birisidir. Bu proje ile okula devam etmeyen öğrenci sayısı giderek azalmakta ve okullaşma oranları zirveye taşınmaktadır.

"Eğitimle yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Projesi çerçevesinde Eskişehir’de 10 günlük süreç içerisinde 580 öğrenciyi eğitimle yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye yüzyılında ilk kez eğitimin tüm kademelerinde, tüm evlatlarımızın eğitime eriştiği bir eğitim sistemiyle ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.