Okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dahil edilmesiyle ilgili çalışmaları hayata geçirmek üzere ’Eğitimle yeniden buluşma’ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dahil edilmesiyle ilgili çalışmaları hayata geçirmek üzere ’Eğitimle yeniden buluşma’ projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve eğitim kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespitine yönelik erken uyarı sistemi ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dahil edilmesiyle ilgili çalışmalar başta olmak üzere eğitim alanında yürütülen diğer güncel konular ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen ‘erken uyarı ve takip sistemi’ ile birlikte okul terki riski taşıyan öğrenciler önceden tespit edilecek ve takip sistemiyle kayıt dışı öğrencilerin eğitim sistemine dahil edilmesi sağlanacak.

Tek bir öğrencinin bile öğrenim dışında kalmaması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirten Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Kayıt dışı öğrencileri yeniden okullara kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in talimatıyla "Eğitimle yeniden buluşma" projesi başlatıldı. Bu proje çerçevesinde biz de Adıyaman’da gerekli çalışmaları yaparak kayıt dışında kalan öğrencilerimizin tespitini yaptık. Tespit ettiğimiz öğrenciler için gerekirse tek tek ailelerine ulaşıp, onların koşullarına uygun seçenekler sunarak okullaşmalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Toplantıda ilgili şube müdürleri, okul müdürlerine sistem hakkında genel bilgi verdi.