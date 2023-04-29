Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, akademik başarının artması için okulları ziyaret ederek, çeşitli önerilerde bulundu.

Sünnetci, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Sünnetci’ye, Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ve Şube Müdürü Mustafa Günay da eşlik etti. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Müdür Sünnetci, öğrencilerle bol bol sohbet etti. Sünnetci akademik başarının arttırılması için önerilerde bulundu.