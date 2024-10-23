DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Eğitimin Düzce’si projesi tüm hızı ile devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi, herkesin hayat boyu erişimine açık temel bir hak olarak görülüyor. Eğitim ve öğrenme; toplumsal güvenliği artırma, birlikteliği pekiştirme ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vizyonunu güçlü bir şekilde sürdürme bağlamında önemli bir ödev olduğunu düşünen Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eğitimin Düzce’si çalışmalarına başladı. Eğitimin Düzce’si bu yolda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen işyerinde çalışanların psikolojik sağlamlığını artırma projesi çerçevesinde, Düzce Rehberlik Araştırma Merkezi iş birliğiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Dilek Kar tarafından Kendine Yolculuk Atölyesi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz, çalışanların yoğun fiziksel ve zihinsel yükler altında karşılaştıkları psikolojik sorunları göz önünde bulundurarak, tükenmişlik ve verimlilik kaybını önlemek için bu tür eğitimlerin önemini benimsemektedir. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Dilek Kar tarafından verilen atölyede, katılımcılara kendini tanıma ve keşfetme süreçlerinde destek olundu. Eğitim alanında sağlanan esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yanı sıra, bireylerin zihinsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimlerini bütüncül bir şekilde ele almayı amaçlayan proje ile, eğitim çalışanlarımızın genel yaşam kaliteleri artırılmasına ve iş yerlerine olan bağlılıkları güçlendirilmesine katkı sağlanmaktadır. Eğitimin Düzce’si olarak çalışanlarının psikolojik sağlığını ön planda tutarak, bu tür projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” denildi.