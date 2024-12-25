DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen gebe bilgilendirme sınıfı ve acil obstetrik bakım destek personel uyum eğitimini tamamlayan 4 doktor 9 ebe ve 4 hemşire belgelerini aldı.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak, sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmak amacıyla, gebe bilgilendirme sınıflarında görev alan personellere yönelik ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı ve Acil Obstetrik Bakım Destek Personel Uyum Eğitimi’ düzenlendi. Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim salonunda düzenlenen eğitimde; gebelik, gebelik dönemleri, gebelikte beslenme ve fiziksel aktivite, normal doğumun önemi ve anne bebek açısından faydaları, doğum ağrısıyla baş etme yöntemleri, lohusalık, yeni doğan bebeğin bakımı, aşıları, beslenmesi, anne sütünün önemi, üreme sağlığı yöntemleri gibi konularda eğitimciler tarafından katılımcılara teorik ve pratik olarak sunumlar yapıldı. Katılımcılara ayrıca gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde meydana gelen anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetler bütününü kapsayan ve anne mortalite ve morbiditesini azaltmada en etkili programların başında gelen acil obstetrik bakım programı (AOB) destek personeli uyum eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimi başarı ile tamamlayan 4 doktor, 9 ebe, 4 hemşireye eğitim belgeleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Uzm. Dr. Emine Bilge Karakaş Erten ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser birim sorumlusu Fazlı Bayraktar tarafından verildi.