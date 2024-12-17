Balıkesir’in Edremit ilçesinde, eğitime katkıda bulunan işadamlarına teşekkür plaketi verildi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, işadamlarını iş yerlerinde ziyaret ederek, kente kazandırdıkları Mehmet-Raşit Ertaş Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Çelik İlkokulu için hayırsever iş insanı Mehmet Ertaş, Hüseyin Çelik ve Ali Çelik’e plaket takdim etti ve teşekkürlerini ilettiler.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, hayırseverlerin eğitime kazandırdıkları okullarda yetişen öğrencilerin, onlardan ilham alarak hayırseverlik yarışını sürdüreceklerini ve ülkemize faydalı bireyler olarak yetişeceklerine inandığını belirtti.