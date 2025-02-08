Niğde Eğitime Destek Platformu; okullarda ders seçme işlemlerinin 17 Şubat’ta sona ereceğini hatırlatarak, öğrencilere ’Kur’an-ı Kerim’, ’Peygamber Efendimizin Hayatı’, ’Temel Dini Bilgiler’ derslerini seçmesi konusunda çağrıda bulundu.

Eğitime Destek Platformu il Koordinatörü Abdulgani Özkan; ortaokul ve liselerde seçmeli dersler için seçim sürecinin başladığını hatırlatarak gençlerin geleceklerini şekillendirecek dersleri seçmeleri tavsiyesinde bulundu. Özkan, seçmeli dersler ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kur’an-ı Kerim Allah’ın sözlerini öğrenmek ve anlamak için bu dersi seçiyorum. Temel Dini Bilgiler Dinimi en güzel şekilde öğrenmek için bu dersi seçiyorum. Peygamberimizin Hayatı O’nun hayatını merak ediyorum ve kendime örnek almak istiyorum. Kur’an-ı Kerim’in Anlam Dünyası Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini doğru kaynak, yöntem ve tekniklerle anlamak için bu dersi seçiyorum" dedi.

Özkan; son başvuru tarihinin 17 Şubat 2025 olduğunu hatırlatarak, "Geleceğinize yön vermek için seçiminizi yapmayı unutmayın" dedi.