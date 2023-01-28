Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun katılımıyla “Eğitime Destek Platformu Siirt Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun katılımıyla “Eğitime Destek Platformu Siirt Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.

Millet Bahçesinde yapılan toplantıya, Vali Osman Hacıbektaşoğlu’nun yanı sıra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Siirt’teki eğitim ve öğretimin her kademede gelişmesine yönelik yürütülecek faaliyetler değerlendirildi.

Toplantı sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla toplantının düzenlendiğini belirterek, şehrimizdeki eğitim ve öğretimin her kademede gelişmesi için istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşmasının ardından sona erdi.