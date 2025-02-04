Erzurum’da eğitime değer katmak amacıyla hayata geçirilecek "Can Erzurum Projesi" kapsamında, Erzurum Valiliği ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

20 ilçede, 20 ilkokul, 20 ortaokul ve 20 lisede hayata geçirilecek olan "Can Erzurum Projesi" kapsamında köy okullarındaki öğrenciler, aileler, öğretmenler ve okul yönetimleriyle bir araya gelinecek. Ziyaretler sonucu bu okulların öğrencileri, Erzurum şehir merkezine getirilerek gezi ve bilgilendirme etkinliklerine katılacak.

06 Şubat 2025 itibarıyla başlayacak olan ve iletişim becerileri kazandırma, zeka oyunları oynatma, bağımlılıklara karşı farkındalık geliştirme gibi önemli hedefleri içeren projenin; 1200 köy okuluna yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Can Erzurum Projesi" kapsamında; geri dönüşüm atölyeleri, yaşam becerileri eğitimleri, Yeşilay farkındalık çalışmaları, yarışmalar, kültürel geziler ve tarihi mirasa sahip çıkmaya yönelik birçok etkinlik düzenlenecek.