Keçiören Belediyesi tarafından "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde Nuri Pakdil Anadolu Lisesi’ne yapılan revir ve spor salonu hizmete açıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katıldığı açılışta öğrenci ve öğretmenlerle kurdele kesilerek, revir ve spor salonu hizmete sunuldu. Türkiye’de okullarda çevre düzenlemelerini gerçekleştiren ilk belediye olduklarını dile getiren Başkan Altınok, “Milletimizin parasını milletimiz için ve gençlerimizin geleceği için harcıyoruz. Türkiye’de ilk defa okulların kapısından giren belediye Keçiören Belediyesidir. Gazi, Ankara ve Hacettepe üniversitelerimiz başta olmak üzere birçok üniversitemizin çevre düzenlemelerini de geçmişte biz yaptık. Revir ve spor salonumuz hayırlı olsun” dedi.

Gençlerin geleceğe hazırlanması için Keçiören Belediyesinin büyük hizmetleri olduğunu söyleyen Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünyada üretim sektörleri değişti, değişmeye devam ediyor. En güçlü şirketler bilişim, teknoloji ve yazılım şirketleri oldu. 30 yılda dünyanın dengesi değişti. Petrol, silah, ilaç sanayiinin yerini bilişim sektörleri aldı ve onları geçti. Sizler de her alanda çalışacaksınız. Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) var. Orada da yazılım üreteceksiniz. Bu merkezimizin Ankara’da başka örneği yok. Bizler büyük bir milletin ve medeniyetin evlatlarıyız. Yeni sanatçılar ve bilim insanları yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yarınlarımız daha aydınlık olacak. 21’inci asrı siz gençler Türklerin asrı yapacaksınız.”

Altınok, soru cevap kısmında ise liseli gençlerden gelen soruları cevaplayarak, merak edilen konuları aydınlattı. Sohbetin ardından revir ve spor salonunda incelemelerde bulunan Altınok, penaltı atışı yaptı. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.