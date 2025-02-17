Kocaeli’de hayırsever iş insanları, eğitim kampüsü yapımı için Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 75 milyon TL değerinde arsa bağışladı.

Hayırsever iş insanları Gülseren Kirmani ve Mehmet Başaran, Gebze ilçesindeki Çayırova Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan eğitim kampüsü için 75 milyon TL değerindeki arsayı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretti. Arsa bağış protokolü imza töreni, Kocaeli Valiliği’ndeki toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve hayırseverlerin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de katıldı.

Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize, orada eğitim alacak çocukların adına özellikle şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

"Ortaokul yaptıracağız"

4 bin 300 metrekare büyüklüğünde ve 75 milyon TL değerindeki arsa üzerine inşa edilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler veren Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bugün ilimiz adına hayırlı bir iş için bir araya geldik. Hayırsever vatandaşlarımızın Gebze ilçesinde okul yapılmak üzere devletimize, Milli Eğitim Müdürlüğü’müze arsa bağışı protokolünü imzalamak için toplanmış bulunuyoruz. Gülseren Kirmanı hanımefendi ve Mehmet Başaran beyefendilerin bir arsayı eğitim öğretim için bağışları söz konusu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu arsayla ilgili işlemlerin yapılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Gebze Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim- öğretim ihtiyaçlarına uygun bir okul yapımı içinde ilk projelendirmeyi bitirir bitirmez çalışmalarımıza başlayıp, çok kısa süre içerisinde bölgenin ihtiyacı olan okulun kazandırılması için harekete geçeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimize orada eğitim alacak çocukların adına özellikle şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

"Eğitime bu ciddi destek için minnettarız"

Törende söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu hayırlı işte masada olmaktan duyduğum kıvancı özellikle ifade ediyorum. Mehmet Bey ve Gülseren Hanıma şehrin milli eğitimine önemli katkı ve bağıştan dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri daha önce de şehirde benzer projelere imza attılar. Yaşadıkları bölgenin gelişimine olan katkılarıyla hep gündem oldular. Yaptıkları bağış gerçekten çok önemli, yaklaşık 75 milyon TL tutarında bir destek, milli eğitime destek söz konusu. Eğitim hayatına da ciddi katkı olacak. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.