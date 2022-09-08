Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, 2022 yılının sonuna kadar yapılacak eğitim alanındaki sosyal yardımların 7.5 milyar lirayı bulacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, 2022 yılının sonuna kadar yapılacak eğitim alanındaki sosyal yardımların 7.5 milyar lirayı bulacağını belirtti.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına günler kala öğrencilere yapılan ve yapılacak olan sosyal yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Demircioğlu, 2022’nin sonuna kadar eğitim alanında 7.5 milyar lira sosyal yardım hedeflediklerini, gerek duyulması halinde bu rakamın da üzerine çıkabileceklerini söyledi. Eğitim alanında yapılan sosyal yardımların birden fazla şekilde olduğunu belirten Demircioğlu, “Bakanlık olarak eğitim yardımları kapsamında birçok kalemde vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Bunlardan en önemlisi ‘Şartlı Eğitim Yardımı’. Şartlı Eğitim Yardımı, faydalanıcı olan hanelerimize çocuklarını okula devam ettirme kaydıyla vermiş olduğumuz yardım modelidir. Bu eğitim dönemi boyunca yaptığımız mutat yardımdır. Örnek olarak şartlı eğitim yardımları kapsamında 2022 yılı içerisinde bugüne kadar 732 milyon lira bütçe kullandık. Bu yılın sonuna kadar da 1.5 milyar lira kullanmayı planlıyoruz. Bir diğer yardımımız da çocuğunu okula yollamakta zorlanan ailelere yaptığımız yardımlar. Bu yardımın adı da Sosyal Ekonomik Destek (SED). Çocuk başına ortalama 2 bin 300 lira destekte bulunuyoruz. 2022’nin sonuna kadar 3 milyar liralık bir destek sağlayacağız. Diğer yardımlarımız; ücretsiz kitap dağıtımı yardımı. Kaynağı yaklaşık 1 milyar lira tutacak. Ayrıca engelli çocuklarımıza da ücretsiz taşıma yardımı yapıyoruz. Okullara ulaşmadaki güçlüklerin önüne geçmek için ücretsiz taşıma hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar engelli öğrencilerimizin taşınması için 882 milyon lira bütçe kullandık. Bu yılın sonuna kadar da 1.6 milyar lira bütçe kullanmayı planlıyoruz. Böylece 2022’nin sonuna kadar en az 7.5 milyar lira bütçe ayırdık. Bunun üzerine çıkması durumuna da hazırlıklarımız var” diye konuştu.

“Eğitim sömestri başlamadan önce bin 3 vakfımıza eğitim desteği yolluyoruz”

Çocukların eğitim öğretimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden de yardımlar yapıldığını söyleyen Demircioğlu, “Bakanımızın talimatları ile biz her yıl eğitim dönemi başlamadan önce bin 3 vakfımıza eğitim desteği yolluyoruz. Bununla alakalı hazırlıklarımız devam ediyor. Materyal yardımı ve bunun gibi yardımlarımızı da vakıflar üzerinden vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

“E-Devlet üzerinden başvurduklarında bize ulaşabilecekler”

Sosyal yardımlara başvuru hakkında bilgilendirmelerde bulunan Demircioğlu, “Engelli çocuklarımızın eğitime ulaşmasındaki desteklerimize bakarsak Milli Eğitim Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmada vakıflarımızın tespiti ile arz odaklı hizmetimizle destekliyoruz. Vakıflarımızın yapmış olduğu yardımlarda da yine arz odaklı yardım çalışmaları yapıyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı olan vatandaşlarımızın çocukları vakıflarımıza e-Devlet üzerinden başvurduklarında bize mutlaka ulaşabilecekler. Yapmış olduğumuz yardım modellerinde bize ulaşamayacak vatandaşların çok sınırlı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.