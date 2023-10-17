Çıldır Kaymakamı Muhamet Enes İpek’in girişimleriyle Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle Ana sınıfı öğrencilerine oyun grupları hediye etti.

Çıldır Kaymakamı Muhamet Enes İstanbul’dan İş insanı Nazif İfaret’in desteği ile Çıldır İlçesi başta olmak üzere Ardahan’da eğitim veren Anaokulları için maddi değeri yaklaşık 1 milyon olan oyuncak gruplarını okullara iletti. Çıldır Ana Okulunda dağıtımını gerçekleştiren Kaymakam İpek, "İstanbul’da ticari faaliyet gösteren İş İnsanı sayın Nazif İfaret ile olan dostluk bağımızı Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine eğitim için destek vermesi yönünde ilettiğimiz talebi memnuniyetle karşılayarak yaklaşık değeri 1 milyon TL’nin üzerinde bulunan eğitici oyuncak hediye etti. Çıldır ilçemizde eğitim veren Ana okullarımızın ihtiyacını karşıladıktan sonra kalan diğer eğitim malzemelerimi İlimizde eğitim gösteren diğer okullara dağıtacağız. Ricamızı kırmayarak desteğini esirgemeyen Nazif İfaret’e şahsım ve Çıldır İlçemiz adına teşekkür ederim" dedi