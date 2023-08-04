Sivas’ta eğitim alanında yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısında masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’ın başkanlığında Gürün İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunda geçekleştirilen toplantıya Eğitim Müfettişleri Başkanı Osman Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri Mesut Kaş, Süleyman Bekdaş ve Özkan Çamcı ile Sivas Ölçme Değerlendirme Merkezi (ÖDM) Müdürü Banu Boğazlıyan katıldı.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının genel değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje ve çalışmaların ildeki uygulamaları ile bakanlık politikaları doğrultusunda Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında gerçekleştirilen akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ele alındı.

"Hedef, her sene daha ileriye" mottosu ile gerçekleştirilen çalışmaların başarıya olan yansımasının değerlendirildiği toplantıda, LGS ve YKS sınavlarında alınan başarılı sonuçlar da ele alındı.

Aslan, Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Öğretmen Öğrenci Destek Sistemi (ÖDS) gibi dijital eğitim platformlarının da etkin bir şekilde kullanılması için gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Toplantının son bölümünde şube müdürleri sorumluluk alanlarıyla ilgili konularda bilgilendirme yaptı. Daha sonra ise ilçe milli eğitim müdürleri görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi.