Kırşehir’de, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Eğitimde Veli’ projesi başladı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ile birlikte şehir protokolü, milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. Program içerisinde; Doç. Dr. Esef Hakan Toytok ’Farklı Bak, Farklı Düşün, Fark Oluştur’, Doç. Dr. Özgür Bolat ’Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?’ ve Prof. Dr. Erkan Kıral ’Mükemmel Veli Olmak’ başlıklı seminerlerle katılımcılarla buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Eğitimde Veli’ projesiyle çocukların geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanabilmesi için velilerin eğitimin aktif bir parçası yapmayı amaçlanıyor.

Velilerin, çocuklarının gelişim süreçlerinde daha bilinçli bir rehber olmalarını sağlamayı hedefleyen proje, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmede sağlam bir temel oluşturmayı hedefliyor.