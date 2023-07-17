Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) arasında eğitim-öğretim ve araştırma alanında iş birliği protokolü imzalandı.

HKÜ Rektörlük Senato salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz katıldı. İmzalanan protokol ile HKÜ ve ASBÜ arasındaki eğitim-öğretim ve araştırma iş birliğini özendirmek, ilişkileri desteklemek, geliştirmek ve öğretim elemanlarının karşılıklı olarak mevzuat çerçevesinde görevlendirilebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Bu protokol sayesinde, HKÜ İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ASBÜ Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortaklaşa yürütecekleri çalışmalar başta olmak üzere, her iki üniversitenin uzmanlık alanlarında ilgili akademik birimlerinin ve akademisyenlerinin detaylı iş birliği yapabilmesinin önü açılmıştır. İş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, ilgi ve destekleri için ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a teşekkür ediyorum” dedi