Bilecik Valiliği tarafından Bozüyük’te düzenlenen “Eğitimde Nitelik ve Vizyon Çalıştayı”na Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve akademisyenler katılım gösterdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda, “İlimizin Eğitiminin Geleceği” ve “Eğitimin Niteliğini Arttırmaya Yönelik Yapılabilecek Çalışmalar” masaya yatırıldı. Ana fikri “Türkiye Yüzyılı, Türk Milli Eğitiminin de Yüzyılı Olmalıdır” olan çalıştay üretken, eleştirel düşünebilen, iletişimi güçlü ve iş birliğini özümseyen bir neslin gelişimi amacıyla toplandı.