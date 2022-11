Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Akademisi tarafından hazırlanan 'Akademide Matematik Eğitimleri' yapılan törenle start aldı.

MEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. Soner Mehmet Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Öğretim Üyeleri, çok sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca '' "Eğitim son derece dinamik bir süreçtir. Özellikle bilim ve teknolojinin her geçen gün geliştiği, günlük hayatımızda dahi hızlı değişimlerin olduğu bu çağda, biz eğitimciler kendimizi her gün geliştirmek, yenilemek ve evlatlarımızın karşısına en yüksek farkındalıkla çıkmak zorundayız. Geleneksel yöntem ve tekniklerini ve öğretme anlayışını çağın gereklerine uygun olarak güncellemek bir eğitimcinin en büyük sorumluluklarındandır. Bu anlamda Mersin Öğretmen Akademisi bünyesinde hazırlanan ve değerli öğretim üyelerimizin, 30 ortaokul matematik öğretmenimize hafta boyunca vereceği matematik eğitimlerini çok kıymetli buluyorum. Burada yapılacak her paylaşım, öğretmenlerimiz marifetiyle evlatlarımıza ulaşacak ve Türkiyemizin geleceğini inşa etmede büyük pay sahibi olacaktır. Can-ı gönülden inanıyorum ki bu proje, daha birçok projenin ve akademik paylaşımın önünü açacaktır. Proje kapsamında öncelikle eğitim camiamıza bilgileriyle, deneyimleriyle, bilimsel bakış açılarıyla katkı sunan tüm hocalarımıza ve projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Projeye katılarak kendilerini yenileyen, geliştiren, hayat boyu öğrenmeye ve üretmeye kıymet veren tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor; süreçte başarılar, kolaylıklar diliyor; hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından MEÜ Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin katılımcı öğretmenler ile yaptığı "Matematik Söyleşisi" ile devam eden program ve sonrasında 5 gün boyunca devam edecek öğretmen eğitimi başladı.