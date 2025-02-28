Yaşar Üniversitesi ile İzmir’in en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Lisesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Yaşar Üniversitesi, Atatürk Lisesi ile "Bilimsel ve Sosyal İş Birliği Protokolü" imzaladı. Atatürk Lisesi’nde gerçekleşen protokol imza törenine Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Fehmi Baklacı, Atatürk Lisesi Müdürü Yasin Hiçyılmaz ve Müdür Başyardımcısı Benal Hepsöğütlü katıldı.

Bu iş birliği çerçevesinde; Yaşar Üniversitesi, Atatürk Lisesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar, üniversiteye hazırlık programları ve projelerine akademik personel desteği verecek, ortak bilimsel çalışmalar yürütülebilecek. Ayrıca, karşılıklı uygun görülen zaman ve şartlarda Atatürk Lisesi öğrencileri, Yaşar Üniversitesi’nin kütüphane, laboratuvar gibi imkanlarından da faydalanabilecek.